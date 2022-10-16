"Нифига не добилась": плюющуюся ядом Поплавскую огрели обухом по голове

Яна Поплавская последнее время артистка жестко высказывается в адрес коллег по шоу-бизнесу.

В личном блоге звезда фильма о Красной Шапочке то и дело поливает грязью тех, с чьим мнением не согласна. Особенно часто достается Ольге Бузовой и убежавшим из страны знаменитостям.

Не так давно Яна Поплавская стала героиней программы "Алена, блин". В интервью актриса рассказала, за что же так сильно недолюбливает Бузову. По словам критиканши, у поющей ведущей в голове две извилины, при которых та не стесняется выходить на сцену МХАТа. "Отрыжка поколения", – выдала Поплавская в итоге.

Психолог Лина Дианова решила проанализировать поведение актрисы. По словам специалиста, модель поведения, при которой человек постоянно критикует других, говорит о том, что на самом деле есть некая травма. В пример психолог привела момент, в котором Поплавская рассказывает, как в детстве ее собственная мать не позволяла ей верить в то, что она звезда.

"И теперь так она говорит про Олю Бузову, которая очевидно чувствует себя звездой. Когда мы видим так много осуждения, это говорит о том, что человек в первую очередь осуждает себя. Это способ взаимодействия с собой, который он взял от мамы и от папы", – заявила Лина Дианова.

Также специалистка предположила, что Яна Поплавская очень страдает от того, что так и осталась актрисой одной роли, несмотря на то, что много работала. Она не может смириться с тем, что кто-то вроде Бузовой получает все, хотя и не дотягивает до уровня звезды "Красной Шапочки".

"Когда у человека высокий спрос с себя, у них высокий спрос и с других. Это попадает в боль Яны. Она вкалывала-вкалывала и нифига не добилась", – говорит Дианова.

Фигурально выражаясь, психолог огрела плюющуюся ядом Поплавскую обухом по голове, выдав ее болезненную тайну.