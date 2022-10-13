Выгнавшая из дома старого мужика Слава вывалила наружу грязную измену: Наплакалась

Певица Слава со слезами на глазах обратилась к народу.

В свое время роман знаменитой брюнетки со взрослым бизнесменом наделал много шума: неудивительно, ведь из-за разницы в возрасте Анатолий Данилицкий годится певице в отцы! Однако этот факт не смутил возлюбленных: Слава верна своему избраннику уже больше 20 лет, хотя так и не решилась выйти за него замуж.

Вот только вокруг пары в последнее время ходят тревожные слухи: якобы, в их союзе не все гладко. Впрочем артистка, не подозревая, сама спровоцировала подобные разговоры, признавшись, что выгнала старого любовника из дома – из-за жуткого храпа, который не давал ей спать. При этом, как недавно заверила звезда, в ее личной жизни все спокойно.

В общем, гражданский муж приносит Славе исключительно радость, а вот расстраивается певица совсем по другим поводам. Накануне она вышла на связь с поклонниками с зареванными глазами, а причиной для слез стало поведение ее коллег по творческому цеху, буквально изменивших своей родине.

"Видите, немножко наплакалась, потому что несправедливость очень бесит", – сказала звезда.

Артистка вывалила наружу грязный поступок артистов, которые уехали из России, а потом "открыли свои рты" и наговорили гадостей в адрес годами кормившей их страны. Исполнительница хита "Одиночество" всем своим видом показала, что в любое время будет поддерживать свою страну – в отличии от некоторых некрасиво отличившихся коллег. А их, по мнению Славы, потом "совесть сожрет".