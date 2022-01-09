Россияне смешали с грязью любовника Волочковой: Агрессивный альфонс

Анастасия Волочкова в беде. Во всяком случае, так считают многие интернет-пользователи. В Сети появилась шокирующая информация о новом избраннике балерины.

45-летняя танцовщица с радостью делится снимками с отдыха вместе с новым возлюбленным. Звездная блондинка нашла мужчину своей мечты на шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Известно, что Сергей – банщик, живет в Подмосковье и растит сына.

Однако авторы телеграм-канала "Баба Яга против" заявляют, что мужчина может находиться в розыске за совершение тяжких преступлений. По их данным, однофамильца Сергея, с той же датой рождения, ищут стражи порядка Украины. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

Можно предположить, что речь идет о тезке любовника Анастасии Волочковой. Вместе с тем и на других ресурсах стали сведения о запятнанном прошлом Сергея. Так, ряд пользователей Сети утверждают, что лично сталкивались с мужчиной. По их словам, он якобы является альфонсом и довольно агрессивным человеком.

"Нигде он не работает, живет за счет женщин… Приезжий, необразованный. Нет у него никакого банного комплекса", – заявил один из интернет-пользователей.

Россияне призывают танцовщицу быть менее доверчивой к мужчинам и гнать Сергея в шею. Поклонники беспокоятся за свою любимицу небезосновательно, ведь в прошлом у Анастасии Волоковой уже был негативный опыт отношений с обманувшими ее возлюбленными.