"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву

По неизвестным причинам певица не стала отмечать Рождество вместе с друзьями, как делала это раньше. Обычно в этот праздник артистка собирала всех у себя в подмосковном замке в деревне Грязь. Но на сей раз приятели звезды пришли в гости не к ней, а к известному адвокату Иде Достман.
Правозащитница разместила фото с праздника в своем микроблоге. На кадрах позировал и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Но пришел он к друзьям без возлюбленной. Что произошло с Примадонной, пока неизвестно.
Отсутствие исполнительницы на вечеринке всерьез обеспокоило поклонников звездной семьи. "Где же Аллочка?", "Тревожно", "Что случилось?", – наперебой стали спрашивать адвоката в соцсети фолловеры.
Некоторые предположили, что Алла Пугачева присутствовала на празднике, но фотографировала собравшихся, из-за чего ее и "потеряли". Сама звезда пока не сообщила, почему не пришла в гости к друзьям на Рождество.
Напомним, Алла Пугачева уже давно ушла со сцены. Недавно сын Бари Алибасова поведал, для кого иногда выступает певица. По его словам, Примадонну иногда заказывают на корпоративы.