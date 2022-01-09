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"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву

"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву

Алла Пугачева напугала россиян. Дело в том, что Примадонна нарушила многолетнюю традицию, из-за чего поклонники заподозрили, что она заболела.
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По неизвестным причинам певица не стала отмечать Рождество вместе с друзьями, как делала это раньше. Обычно в этот праздник артистка собирала всех у себя в подмосковном замке в деревне Грязь. Но на сей раз приятели звезды пришли в гости не к ней, а к известному адвокату Иде Достман.

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Правозащитница разместила фото с праздника в своем микроблоге. На кадрах позировал и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Но пришел он к друзьям без возлюбленной. Что произошло с Примадонной, пока неизвестно.

Отсутствие исполнительницы на вечеринке всерьез обеспокоило поклонников звездной семьи. "Где же Аллочка?", "Тревожно", "Что случилось?", – наперебой стали спрашивать адвоката в соцсети фолловеры.

Некоторые предположили, что Алла Пугачева присутствовала на празднике, но фотографировала собравшихся, из-за чего ее и "потеряли". Сама звезда пока не сообщила, почему не пришла в гости к друзьям на Рождество.

Напомним, Алла Пугачева уже давно ушла со сцены. Недавно сын Бари Алибасова поведал, для кого иногда выступает певица. По его словам, Примадонну иногда заказывают на корпоративы.

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Автор: 9 января 2022, 14:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость938518
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Не Аллочка: а баба Алла!!!
Гость940428
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господа журналисты, а это ведь ваша работа. выяснить куда пропала наша любимая Аллочка. А то вы только посты и комментарии подписчиков переписываете в статьях
гость45121
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Первая новость про Приманделу из грязей! А старушка еще дышит!
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