"Мы с ней чужие люди": Волочкова отказалась от собственной матери

Анастасия Волочкова известна своим взрывным темпераментом. У нее много и друзей, и врагов. К сожалению, среди тех, с кем у балерины испорчены отношения, оказалась ее родительница.

Конфликт с матерью у танцовщицы продолжается долгие годы. В настоящее время они уже не скандалят публично, но и общаться друг с другом не спешат. Анастасия Волочкова не делает секрета из того, что они в контрах с родным человеком.

Звезда убеждена, что причиной тому – зависть со стороны мамы к ее успеху, красоте и популярности у мужчин. По словам артистки, жизнь ее родительницы не сложилась: женщина мечтала стать балериной, но так и не пришла к этой цели. Кроме того, как отметила Анастасия Волочкова, между ее родителями не было любви.

Нередко ссоры в звездной семье случаются из-за денег. Танцовщица поведала, что мать пыталась разбогатеть на ее известности, а также продала недвижимость, принадлежавшую дочери, о чем та не подозревала многие годы.

Кроме того, звездная блондинка винит мать в своих неудачах в личной жизни. По словам Анастасии Волочковой, именно родительница разводила ее со всеми избранниками, включая главную любовь ее жизни — Сулеймана Керимова. Балерина заверила, что давно простила маму за все, попросив больше ее не беспокоить.

"Мы с ней чужие люди", – завила Анастасия Волочкова. Об отказе от общения с матерью звезда не жалеет. Наоборот, после разрыва отношений с ней артистка почувствовала себя лучше. Теперь она старается сделать все, чтобы не повторить ошибки при общении со своей дочерью. В последние пару лет танцовщица и Ариадна отдалились друг от друга, но балерина считает это временным.