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Шоу-бизнес
"Пальцем чего растыкалась": народ приложил Долину за угрозы

"Пальцем чего растыкалась": народ приложил Долину за угрозы

Лариса Долина неудачно пошутила, из-за чего фанаты накинулись на нее с обвинениями
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В последнее время Ларису Долину ловят на чрезмерном использовании фотошопа. Подписчики подмечают, что звезда уж слишком сильно ретуширует свои снимки, а потому выглядит неестественно. Покончить со слухами решил Дмитрий Певцов. Актер опубликовал видео с певицей, на котором не использованы фильтры. Долина пригласила фанатов посетить спектакль "Недотепы".

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Однако пост вызвал совершенно другие эмоции у публики. Так, часть подписчиков возмутила шутливая угроза артистки. Долина сказала, что тем, кто не придет в театр, будет хуже. "Я аж вздрогнула", "С чего нам хуже будет", "Пальцем-то чего растыкалась", "Что за манера пошла, неуважительно к людям обращаться. Пальцем показывать, угрозы под видом шутки. Несмешно и некрасиво", – приложили ее комментаторы. Также некоторые не поняли, зачем Долина подалась в театральную сферу, ведь она певица. Кто-то из подписчиков написал, что артистка не может уже петь, а потому решила заработать на драматургии.

Напомним, что скандалы вокруг Долиной не утихают. Например, недавно в сети активно обсуждали возможные косметические операции, которые сделала артистка. Так, фанаты подозревают, что она сделала подтяжку век и сузила нос хирургическим путем.

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Лариса Долина. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
8 января 2022, 21:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Долина стала необъятной

комментарии

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Гость896754
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Скока знатецов по молочению гороха на рыле. Ну, намекает девушка, хочет, чтобы в ней побывал чей-то 21-й пальчик. Чего плохого, раскудахтались.
1

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