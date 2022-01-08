"Пальцем чего растыкалась": народ приложил Долину за угрозы

Лариса Долина неудачно пошутила, из-за чего фанаты накинулись на нее с обвинениями

В последнее время Ларису Долину ловят на чрезмерном использовании фотошопа. Подписчики подмечают, что звезда уж слишком сильно ретуширует свои снимки, а потому выглядит неестественно. Покончить со слухами решил Дмитрий Певцов. Актер опубликовал видео с певицей, на котором не использованы фильтры. Долина пригласила фанатов посетить спектакль "Недотепы".

Однако пост вызвал совершенно другие эмоции у публики. Так, часть подписчиков возмутила шутливая угроза артистки. Долина сказала, что тем, кто не придет в театр, будет хуже. "Я аж вздрогнула", "С чего нам хуже будет", "Пальцем-то чего растыкалась", "Что за манера пошла, неуважительно к людям обращаться. Пальцем показывать, угрозы под видом шутки. Несмешно и некрасиво", – приложили ее комментаторы. Также некоторые не поняли, зачем Долина подалась в театральную сферу, ведь она певица. Кто-то из подписчиков написал, что артистка не может уже петь, а потому решила заработать на драматургии.

Напомним, что скандалы вокруг Долиной не утихают. Например, недавно в сети активно обсуждали возможные косметические операции, которые сделала артистка. Так, фанаты подозревают, что она сделала подтяжку век и сузила нос хирургическим путем.