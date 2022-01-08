"Нет купальника": возбужденные россияне вывели на чистую воду оголившуюся Гагарину

Многие предпочитают проводить январские праздники в мягком климате. Российская певица Полина Гагарина не стала исключением.
Артистка на протяжении нескольких дней радует поклонников снимками с пляжными пейзажами. В этот раз Гагарина решила вовлечь подписчиков в своеобразную игру.
Певица разместила в "Инстаграме" снимок деликатного характера. На фото Гагарина прикрылась одной лишь шляпкой, позволив россиянам любоваться обнаженными ногами и ключицами.
Знаменитость предложила поклонникам угадать, какого цвета ее купальник. "Лямочка из под шляпки видна, розовый цвет", "Лямка красная висит", "За краем шляпы видно завязку", Наверное, рождественский", "Оранжевый или лососевый", — предположили пользователи Сети.
Некоторые и вовсе усомнились в том, что Гагарина одета в купальник. "А он вообще есть?", "На Вас нет купальника", "Предположу, что это обман и снизу он розовый, а сверху другой", "Думаю, что вы обнаженная", — написали скептически мыслящие граждане.
Стоит отметить, что нашлись и недоброжелательно настроенные подписчики. "Извините, Полина, но я не экстрасенс", "Припекло головушку", "Явно не все в порядке", "Да уж! Человек болен, причем не только физически, но и духовно", — раскритиковали артистку злые языки.