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Шоу-бизнес

"Нет купальника": возбужденные россияне вывели на чистую воду оголившуюся Гагарину

Полина Гагарина уже несколько дней радует поклонников снимками на фоне моря. Звезда решила порадовать фанатов откровенным фото.
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Многие предпочитают проводить январские праздники в мягком климате. Российская певица Полина Гагарина не стала исключением.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Артистка на протяжении нескольких дней радует поклонников снимками с пляжными пейзажами. В этот раз Гагарина решила вовлечь подписчиков в своеобразную игру.

Певица разместила в "Инстаграме" снимок деликатного характера. На фото Гагарина прикрылась одной лишь шляпкой, позволив россиянам любоваться обнаженными ногами и ключицами.

Знаменитость предложила поклонникам угадать, какого цвета ее купальник. "Лямочка из под шляпки видна, розовый цвет", "Лямка красная висит", "За краем шляпы видно завязку", Наверное, рождественский", "Оранжевый или лососевый", — предположили пользователи Сети.

Некоторые и вовсе усомнились в том, что Гагарина одета в купальник. "А он вообще есть?", "На Вас нет купальника", "Предположу, что это обман и снизу он розовый, а сверху другой", "Думаю, что вы обнаженная", — написали скептически мыслящие граждане.

Стоит отметить, что нашлись и недоброжелательно настроенные подписчики. "Извините, Полина, но я не экстрасенс", "Припекло головушку", "Явно не все в порядке", "Да уж! Человек болен, причем не только физически, но и духовно", — раскритиковали артистку злые языки.

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Автор: 8 января 2022, 13:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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