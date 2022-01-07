После распада семьи Миронову засняли в компании страстного мужчины: Такой партнер не подведет

Мария Миронова в личном блоге поделилась кадрами, на которых предстала в компании страстного партнера.

Не так давно стало известно, что актриса примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Пару 46-летней звезде составит 40-летний Евгений Папунаишвили. Подготовка к программе уже началась, и партнеры приняли участие в фотосессии.

На кадрах, которые показала Мария Миронова, они постоянно обнимались, мужчина нежно обнимал артистку за талию, брал за руки и приближался к лицу почти вплотную. Судя по всему, актриса не была против такого проявления страстности своего партнера. Стоит отметить, что во время фотосессии Миронова то и дело оголяла ноги почти до предела.

Подписчики артистки пришли в восторг от кадров. "Такой партнер не подведет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оооо значит вас вместе поставили! Как здорово! Удачи!", "Бомбическая, если бы я была вашим мужем, то не пустила бы", "Пара замечательная! А какая у него улыбка!" – написали в комментариях.

Напомним, что незадолго до Нового года поползли слухи, что в личной жизни Марии Мироновой не все гладко. Появилась информация, что семья актрисы распалась. Якобы актриса вычеркнула четвертого мужа Андрея Сороку не только из своей жизни, но и из бизнеса. Правда, Миронова пока никак не прокомментировала эти слухи.