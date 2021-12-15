Все бросить и уйти: родившая молодому мужу Миронова рассказала о безболезненном разводе

Актриса Мария Миронова замужем в четвертый раз. Нынешнего мужа актриса скрывает. Известно только, что избранника Марии зовут Андрей. Поговаривают, что Миронова вдвое старше супруга, которому в сентябре 2019-го родила сына Федора.
В свежем интервью Мария Миронова призналась, что разводы не были для нее трагедией. С мужьями актриса расходилась безболезненно. По словам Мироновой, у нее есть особенность, защищающая психику, – в сложных ситуациях у актрисы отключаются эмоции.
Мария не скрывает негативного отношения к разводам. Актриса уверена, что союзы, которые закончились расставанием, изначально были ошибочными. "Ужасно и не нужно никому", – рассуждает знаменитость.
Артистка не знает, что посоветовать людям, которые решились на расторжение брака. Миронова считает себя плохим образцом для подражания.
Сама Мария о пережитых в прошлом неудачах на любовном поприще не жалеет. Расставаясь, актриса старалась сделать так, чтобы все участники этого процесса вышли из сложившейся ситуации с наименьшими потерями.
Брак и семья, говорит Миронова, — это тяжелый труд. Необходимо постоянно работать над отношениями. Все бросить и уйти, считает знаменитость, легче, чем искать компромиссы и работать над ошибками. "Чтоб развестись особо мозгов не надо", – сказала Мария.