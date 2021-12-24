"Две полоски – оно!": Миронова засветила тест после слухов о разводе

Мария Миронова рассказала подписчикам о важном.

Артистка тщательно скрывает личность своего нынешнего избранника, однако поклонники уверены, что им является актер Андрей Сорока, который на 19 лет младше Марии. Именно в этом фанаты видят причину такой скрытности. Теперь в Сети решили, что Миронова рассталась с избранником. Такой вывод сделали в связи с тем, что мужчину уволили с руководящего поста в компании артистки.

Мария еще сильнее подогрела различные слухи, выложив фотографию с тестом. Многие подумали, что 48-летняя артистка снова беременна. Оказалось, что Миронова просто сделала анализ на коронавирус и решила рассказать подписчикам о том, насколько важно проверяться при первых симптомах. "Точно как с тестом на беременность: одна полоска не оно, две полоски — оно!", – добавила Мария.

Ранее Мария Миронова рассказывала о том, как ее преследовал душевнобольной. Мужчина приходил в театр, оставлял артистке послания страшного содержания, четное число цветов. В какой-то момент Мария так перепугалась, что обратилась за помощью к правоохранителям. Полицейские разыскали фанатичного поклонника, оказалось, что он состоит на учете в психдиспансере и не раз был госпитализирован с обострениями.