"Купила мужика": Волочкову разнесли за связь с чужим женихом

Накануне балерина выложила серию снимков. На одном она позирует на фоне лазурного моря, а не другом стоит "за широкими плечами" загадочного мужчины. "Второе фото, мне кажется, вам понравится", – подписала звезда.
Кстати, личность возлюбленного Волочковой сразу же рассекретили. Это Сергей из передачи "Давай поженимся". Анастасию позвали на шоу в качестве приглашенной звезды, однако никто не ожидал, что она уведет жениха, который предназначался для другой женщины. Прима Большого театра сразу заприметила высокого и накаченного мужчину и решила идти ва-банк. Так, балерина связалась после съемок с Сергеем и даже пригласила его в гости. Сейчас кажется, что влюбленные счастливы. Они даже встречали вместе Новый год.
Мнение подписчиков по этому поводу разделилось. Некоторые рады за Анастасию и считают, что избранник хорошо на нее влияет. "Великолепная пара", "Настя в одежде – это супер всегда. Серега держи ее под контролем", "Отлично смотритесь", "Прям поменяло Настю. Ни тебе шпагата, ни алкоголя", – пишут фанаты.
Однако некоторые критически отнеслись к новой паре. "Купила мужика", "Сергей для фона", "Каждый запой новый мужик", "Женихи меняются каждую ночь", – негодовали фолловеры.