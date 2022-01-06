Костенко взвыла после трагической гибели ребенка

Страшный инцидент ранее произошел в Костроме. Там двое мужчин надругались над малышкой и лишили ее жизни. Супруга футболиста не смогла пройти мимо трагедии и высказалась в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.
Многодетная мать шокирована и взбешена кровавым инцидентом. Анастасия Костенко заявила, что выступает за то, чтобы ввести в России смертную казнь или безапелляционное пожизненное заключение для педофилов и проводить на них испытания. Модель отметила, что многие поклонники обратились к ней за комментарием.
Записать видео со своим мнением знаменитости не хватило душевных сил. Но она сделала это письменно. Анастасия Костенко заявила, что колебалась в необходимости публичного выражения личной позиции, но все же решила, что если так будет думать каждый и промолчит, то дети никогда не будут в безопасности.
Жена спортсмена буквально взвыла из-за трагедии: "Я не представляю, каково сейчас близким девочки и ее землякам". Она призналась, что инцидент потряс ее до глубины души и призвала сограждан почаще смотреть по сторонам, ведь маленькую девочку похитили прямо на улице, но никто не отреагировал на это.
Отметим, что жители Костромы хотят учинить над извергами самосуд. Во время следственных действий
вокруг места преступления собралась толпа горожан, жаждущая воздать
по заслугам педофилам. Вскоре злодеям будет избрана мера пресечения.