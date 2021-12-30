Костенко впервые показала лицо сына от Тарасова: Испугалась развода

Недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями. Лицо ребенка они закрывали всеми возможными способами, но накануне модель все-таки решилась на серьезный шаг.

В личном блоге жены футболиста появился трогательный кадр. На фото она стоит в светлой накидке и держит на руках малыша, который пока не открыл глазки. Сама дива также закрыла свои от наслаждения, что привело публику в восторг. Кадр она сопроводила текстом.

Она призналась в любви к двухмесячному Алексею и указала, что все самое интересное у него точно впереди. "Семейство губастых", – посмеялась Анастасия Костенко и спросила у поклонников, на кого похож их с Дмитрием Тарасовым сын. Мнения публики разделились.

Комментаторы активно поделились мнениями, а также напомнили супруге спортсмена о ситуации с Ольгой Бузовой, которая недавно произошла у футболиста. Они указали, что Анастасия якобы могла решиться на ответственный шаг, потому что испугалась, что муж может покинуть ее. "Испугалась развода", – написал один из пользователей. Поклонники категорически не согласились с подобным резким мнением.

Напомним, не так давно Дмитрий Тарасов оказался на одном мероприятии с поющей ведущей. Она получила премию и не забыла лишний раз подколоть неудавшегося супруга. По словам дивы, которые она произнесла со сцены, он якобы кусает локти, осознавая, как потерял "икону" отечественного шоу-бизнеса.

