"Чуть не умер, срывы были": Что известно о новом любовнике Волочковой

Неожиданный возлюбленный Анастасии Волочковой стал чуть ли не самым обсуждаемым человеком новогодних праздников.

Скандальную балерину пригласили на "Давай поженимся!" в качестве гостьи, она должна была представить жениха главной героине. Однако, как это обычно бывает в случаи с Волочковой, все пошло не по плану. Анастасия положила глаз на мужчину, интересы которого представляла. Артистка не стала медлить и пошла ва-банк. В итоге жених Сергей ушел с проекта в компании балерины.

Практически сразу после съемок образовавшаяся парочка отправилась на Мальдивы в любимый отель Анастасии. Путешествие сопровождается сотней снимков с идеальной картинкой большой любви. Поклонники подшучивают над Анастасией, отмечая, что у нее "большая любовь" с каждым встречным. Публика никак не забудет прошлого кавалера Володю, который был буквально пару месяцев назад.

Естественно, общественность очень интересует, что из себя представляет избранник Волочковой. Сергей держит банный комплекс в Подмосковье, что явно станет их с балериной общим интересом. Он очень тяжело пережил измену жены после 20 лет брака. "Я чуть не умер, похудел на 20 килограммов, у меня срывы были, я чуть с ума не сошел. Очень тяжело это пережил", – вспоминает мужчина тяжелый период. Также у Сергея есть сын, который остался с ним после развода.