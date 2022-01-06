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Шоу-бизнес
"Чуть не умер, срывы были": Что известно о новом любовнике Волочковой

"Чуть не умер, срывы были": Что известно о новом любовнике Волочковой

Неожиданный возлюбленный Анастасии Волочковой стал чуть ли не самым обсуждаемым человеком новогодних праздников.
прочитано 231 раз

Скандальную балерину пригласили на "Давай поженимся!" в качестве гостьи, она должна была представить жениха главной героине. Однако, как это обычно бывает в случаи с Волочковой, все пошло не по плану. Анастасия положила глаз на мужчину, интересы которого представляла. Артистка не стала медлить и пошла ва-банк. В итоге жених Сергей ушел с проекта в компании балерины.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Практически сразу после съемок образовавшаяся парочка отправилась на Мальдивы в любимый отель Анастасии. Путешествие сопровождается сотней снимков с идеальной картинкой большой любви. Поклонники подшучивают над Анастасией, отмечая, что у нее "большая любовь" с каждым встречным. Публика никак не забудет прошлого кавалера Володю, который был буквально пару месяцев назад.

Естественно, общественность очень интересует, что из себя представляет избранник Волочковой. Сергей держит банный комплекс в Подмосковье, что явно станет их с балериной общим интересом. Он очень тяжело пережил измену жены после 20 лет брака. "Я чуть не умер, похудел на 20 килограммов, у меня срывы были, я чуть с ума не сошел. Очень тяжело это пережил", – вспоминает мужчина тяжелый период. Также у Сергея есть сын, который остался с ним после развода.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 6 января 2022, 12:58 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость939238
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Кто бы вылечил её? У неё вид как будто она пьёт не просыхая(((( жалко бабу, да и мужика тоже. С Мальдив он быстро не слиняет, придётся её терпеть.
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