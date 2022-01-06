Боня вывалила на всеобщее обозрение румяные ягодички

Виктория Боня – активный пользователь социальных сетей. Она активно ведет свой "Инстаграм" даже не отдыхе в жарких странах. Так, звезда делится с фолловерами красивыми видами, рекламирует уходовую косметику, которой сама пользуется. Зимний праздники экс-участница "Дома-2" встретила в солнечной Коста-Рике. Вместе с ней на отдых поехала ее дочь Анджелина.
По словам Бони, этот Новый год был невероятен. Свои эмоции женщина решила выразить в сторис, опубликовав видео с пляжа. Женщина не только описала свои чувства, но и продемонстрировала подтянутую фигуру.
Особое внимание Виктория уделила упругим ягодицам, которые после солнечных лучей подрумянились. "Как вам моя попа?", – предложила прокомментировать подписчиков телеведущая. По словам женщины, уже несколько пабликов написала о ее пятой точке. "Что же моя попочка не дает покоя всем?", – вопрошает Боня.
Кстати, отдых у звезды проходит очень продуктивно. Викторию то и дело посещают различные гениальные мысли. Так, накануне она всерьез решила написать книгу.