"К невесте пошел": Разлучнице Волочковой предрекли скорое расставание с новым любовником

Анастасия Волочкова увела мужчину у другой женщины на программе "Давай поженимся!".

Появление скандальной балерины в эфире передачи обсуждают уже несколько дней. Особенно зрителе поразил тот факт, что Анастасия, которая пришла в шоу в качестве приглашенной звезды, увела жениха у главной героини. Сергей так понравился Волочковой, что она решила проявить к нему интерес, а он очень быстро согласился.

Вскоре после выхода передачи артистка выложила в свой блог фото с отдыха на Мальдивах, где компанию ей составил тот самый Сергей. В Сети полился негатив в сторону разлучницы Волочковой, которая "поиграется и бросит" нового любовника, как это было с многочисленными предыдущими.

Комментаторы уверены, что Сергей не должен был поддаваться на провокацию и уходить со звездой, ведь он пришел бороться за сердце невесты, с которой у него "был шанс на нормальную семью". Другие уверены, что Анастасия решила вновь прибегнуть к инструментам пиара, поэтому вся эта история с любовником с передачи – простой хайп. "Жалко, что к невесте не пошел, так был бы шанс на нормальную семью, а она же поиграет и забудет. Та невеста теперь конечно не простит", "Она же его не любит, зачем отбила опять?", – негодуют в Сети.