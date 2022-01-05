"Зачем вы ее по шоу таскаете": в позоре Волочковой на Первом канале обвинили редакцию программы

В Сети вот уже несколько дней обсуждают фееричное появления экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой в студии "Давай поженимся!" Первого канала. Зрителям показалось, что во время съемок знаменитость была странной: говорила невпопад, вела себя раскрепощенно и "криво" улыбалась.
Кроме того, со съемок Анастасия уехала вместе с одним из женихов по имени Сергей. Балерина должна была сосватать мужчину участнице шоу, но решила оставить его себе. Мускулистого разведенного красавца Волочкова уже увезла с собой на Мальдивы. Парочка публикует в соцсетях фото с пляжа и из номера отеля.
Пользователи Сети уверены, что Волочкова на съемках "Давай поженимся!" была выпивши. Зрители не исключают, что танцовщице наливали прямо в гримерной. Редакторы программы, выпустив в эфир кадры с нетрезвой балериной, ее опозорили, считают обитатели Интернета. Анастасии требуется квалифицированная помощь, дескать, сама она уже не отдает отчет своим действиям, а телевизионщики пользуются этим, чтобы поднять рейтинги.
"Волочкову жалко по-человечески. Все признаки зависимости на лицо. Вся затасканная какая-то, речь невнятная, взгляд мутный, мимика странная. Зачем вы ее по шоу таскаете, чтобы все посмеялись и пообсуждали. Ей помощь нужна квалифицированная и забота", "Спасите кто-нибудь Волочкову. Баба-то она хорошая. Сама уже она из этой трясины не выберется. По-человечески жалко", – пишут читатели "Дни.ру".