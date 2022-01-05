"Ем только салатные листья": Затравленная Волочкова морит себя голодом

Анастасия Волочкова рассказала о диетах.

Несколько лет назад отставная прима Большого театра столкнулась с травлей из-за лишнего веса. Анастасия, как и сейчас, любила выставлять откровенные фото, только вот в комментариях постоянно появлялся негатив относительно ее недостаточно стройной фигуры. В итоге Волочкова поддалась на провокации хейтеров и решила худеть.

Артистка любит крайности, поэтому и диета ее выглядит крайне устрашающе. "Я ем из еды только салатные листья, овощные супы, вареные яйца всмятку, курицу отварную или сырую рыбу — вот мой рацион", – призналась Анастасия. Поклонники в шоке от такого скудного набора, многие не верят, что на такой "пайке" можно прожить.

Однако своего Волочкова добилась. Начав морить себя голодом, она действительно прилично скинула и стала еще больше выставлять напоказ свою фигуру. Сейчас балерина отдыхает на Мальдивах с вновь обретенным любовником, которого она "украла" на "Давай поженимся!", где была в качестве приглашенной звезды. Блог Анастасии пестрит откровенными фото в компании бойфренда.