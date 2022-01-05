"Страшно не хватает": Убитая горем Алферова заговорила с покойным Абдуловым

Ксения Алферова трогательно обратилась к покойному отцу.

В день памяти Александра Абдулова его дочь опубликовала архивные фото и написала трогательные слова. "Я очень скучаю. Мне тебя страшно не хватает! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась артистка к покойному отцу. Ксения призналась, что не может смириться с утратой, которую пережила более 10 лет назад, и по-прежнему убита горем.

Поклонники поддержали артистку, написав слова благодарности Александру Гавриловичу за его работу. "Ксения, зато у Вас есть хоть и слабое, но все-таки утешение – Вы можете видеть своего папу живым, благодаря многим чудесным фильмам, в которых он снимался", "Помню как плакала, узнав о смерти Александра. Родные не могли понять, что случилось, а я не могла остановиться и сказать слово", "Светлая память. Любимый актер. Очень, очень жаль, что больше его нет. Но в душе он всегда с нами", "Дорогая Ксюша. Нам вашего папы тоже очень не хватает", "Папы вашего всем нам не хватает", "Как все его любили, замечательный человек и профессионал своего дела", "Вечная память прекрасному, удивительному, неповторимому актеру!", - написали комментаторы.

Напомним, Александр Абдулов ушел из жизни 3 января 2008 года. Артист болел раком легких, о диагнозе он узнал в 2007 году, тогда же эта информация стала достоянием общественности. Близкие и поклонники были уверены, что любимый артист справится с недугом, однако жизнь распорядилась иначе.