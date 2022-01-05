Обвинившую "Ленком" в угрозах жизни Поргину проверит прокуратура

Людмила Поргина не раз обвиняла руководство театра во многом.

Вдова Николая Караченцова нередко делает громкие заявление, о которых в последствии отказывается. Так было и с обвинениями директора театра "Ленком" Марка Варшавера в угрозах ее жизни. Как только ситуация накалилась, Людмила Андреевна "дала заднюю", заявив, что такого не говорила. Однако есть огромное количество публикаций в СМИ, рассказывающих о ее обвинениях.

Руководство театра решило подать в прокуратуру с целью того, чтобы правоохранители проверили публикации о Поргиной и Варшавере. Претензии артистки к театру крайне непонятны, так как он всячески поддерживал ее и попавшего в 2005 году Караченцова. Более того, Людмила Андреевна до сих пор получает зарплату от "Ленкома", хоть и давно ничего не играет.

После страшного ДТП администрация приняла решение финансово поддерживать важного для них артиста. За 13 лет лечения суммарно Поргина и Караченцов получили от театра более 30 миллионов рублей, хотя оба ничего не играли. После смерти Караченцова выплаты Поргиной уменьшились, но не прекратились. Несмотря на все ее обвинение, руководство продолжает ей платить.