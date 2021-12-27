"Уговорил маму": сын о продаже квартиры Караченцова за 280 миллионов

В 2003 году Николай Караченцов за 25 миллионов рублей купил четырехкомнатную квартиру в Шведском тупике Москвы, что прямо у стен МХАТа имени Горького. После смерти актера в 2018-м элитную жилплощадь унаследовала его вдова Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов. Правда, в конце этого года заговорили о продаже квартиры.

Вдова Караченцова не любит фанфаронить – живет всего на 100 тысяч рублей в месяц. По крайней мере, такую цифру озвучил недавно директор "Ленкома" Марк Варшавер. "Ей выплачивают 55 тысяч рублей ежемесячно у нас в театре. Она не выходит на сцену "Ленкома". А до этого вообще получала сто тысяч. Плюс она получает еще 30 тысяч рублей как заслуженная артистка. Плюс пенсия у нее. Сто тысяч рублей в месяц точно выходит", – считал руководитель театра.

Этих денег Людмиле Поргиной для комфортной жизни не всегда хватает, поэтому, наверное, она и решила продать элитное жилье в самом центре Москвы. "У нас же большущая квартира. Стоит по примерным оценкам 280 миллионов рублей. И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке (дачный поселок, входящий в черту города Королева Московской области – Прим. ред.). Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли. Места для нового дома хватит: там у нас 60 соток", – объяснила она.

Правда, сын Николая Караченцова от этой идеи, судя по всему, не в восторге. "Уговорил маму пока не продавать квартиру, – рассказал он в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Такая вот судьба этой недвижимости". При этом сын не стал рассказывать о собственном видении будущего отцовской квартиры.

Стоит напомнить, что, по данными СМИ, в Шведском тупике живут генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущая Сати Спивакова, банкиры и руководители компаний нефтегазовой отрасли.