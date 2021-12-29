Изменившаяся Поргина сообщила о реакции близких: Подошел и с размаху дал

Недавно Людмила Поргина предстала перед поклонниками в новом образе. Отпуск прошел крайне плодотворно.

Артистка сообщила, что провела некоторое время в Дубае. Ранее они часто ездили туда вместе с легендарным супругом. Традициям она не изменяет. Именно там она решила отправиться в салон красоты и попросила мастеров внести яркую нотку в ее образ. Теперь знаменитость блистает на экранах исключительно с розовыми волосами.

Ранее в популярной соцсети появилось видео заводного танца Людмилы Поргиной. Публика разделилась на два лагеря. Многие оценили творческий подход и бодрый настрой звезды отечественного кино, другие же просто принялись крутить пальцем у виска. Вторым показалось, что она якобы уже не в том возрасте, чтобы привлекать к себе столько внимания.

Однако за свою жизнь артистка перенесла столько "ударов" от зрителей, что теперь уже просто не смотрит в сторону тех, кто пишут негативные комментарии. Сама Людмила Андреевна крайне довольна результатом и не скрывает этого. По ее словам, сын, невестка и внуки тоже остались в восторге от эксперимента.

Не понравился новый облик хозяйки только ее любимым домашним животным. Людмила Поргина призналась, что собака и кот не узнали ее и сперва относились крайне настороженно. Второй даже решил отомстить ей за долгий отъезд и непривычный внешний вид. "Подошел и с размаху дал лапой", – посмеялась она.