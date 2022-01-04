"Что было с мозгами": Пугачева заподозрила у себя нарушение психики

Несмотря на то, что Алла Пугачева давно развелась с Филиппом Киркоровым, решила прокомментировать неудавшийся брак Примадонна только сейчас.

Алла Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым более десяти лет. Однако ходят слухи, что пара разбежалась еще до оформления официального развода. Долгое время бывшие супруги не комментировали разрыв, однако буквально недавно Филипп прервал молчание и заявил, что его отношения с Примадонной были ошибкой.

На удивление прессы Алла Борисовна тоже решила дать свой комментарий. Как оказалось, исполнительница песни "Миллион роз" сама не в восторге от бывшего возлюбленного. Более того, она испытывает к нему откровенную неприязнь. Также она предполагает, что не находилась в здравом уме, когда выходила замуж на Киркорова. "Не знаю, что с моими мозгами было", – прокомментировала Примадонна.

Несмотря на это, биограф Федор Раззаков считает, что Алла Борисовна все-таки получила некоторые бонусы от отношений с Филиппом Бедросовичем. Так, певец принес ей немалые деньги, поскольку Пугачева была его продюсером. Также неравным браком звезд заинтересовалась зарубежная пресса. Благодаря этому Пугачева приобрела большую популярность.