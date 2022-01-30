"Вообще беда": вдова Кобзона шокировала жутким видом

71-летняя Нелли Кобзон всегда отличалась прекрасной внешностью. Ее стройной фигуре до сих пор могут позавидовать молодые женщины. А вот лицо и шея светской львицы, по мнению эксперта, в последнее время вызывают ужас.

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