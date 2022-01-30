"Вообще беда": вдова Кобзона шокировала жутким видом

Недавно вдова Иосифа Кобзона посетила премию "Золотой орел", где многие заметили, как она постарела. Пластический хирург Владимир Плахотин оценил свежие фото Нелли Кобзон. Он пришел к выводу, что женщины пытается спасти внешность "уколами красоты".
Эксперт считает, что это у нее получается очень плохо. По словам специалиста, Нелли Кобзон делала блефаропластику верхних век, но подтяжку и пластическую операцию – нет. "У нее шея просто в статичном состоянии. И достаточно серьезно подплывший овал лица", – пояснил Платохин.
ЭКсперт добавил, что, возможно, вдова певца делала что-то подобное, но давно – лет 15-20 назад. "Вообще беда", – заключил специалист.
Напомним, Нелли Кобзон потеряла любимого мужа в 2018 году. Вместе с известным артистом они прожили 47 лет. Пара воспитала двоих детей. Женщине понадобилось немало времени, чтобы восстановиться после смерти Иосифа Кобзона.
Как писали "Дни.ру", ранее блогер Лена Миро прокомментировала откровенное признание Нелли Кобзон. Отметим, вдова певца поведала, что много лет назад в нее был безответно влюблен Александр Градский. Композитор пытался ухаживать за замужней блондинкой, но получил от ворот поворот.