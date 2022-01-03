Галкин зарабатывал на меха в Кремле: роскошная шуба Пугачевой произвела фурор

Примадонна похвасталась дорогостоящим нарядом.

Алла Пугачева, ее внучка Клава, супруг Максим Галкин, а также дети Лиза и Гарри записали для подписчиков соцсети "Инстаграм" поздравление с Новым годом. Теплые слова семейство произносило на фоне собственного подмосковного замка. Пугачевы-Галкины не скрывали хорошего настроения, обнимались и желали россиянам счастья в новом году.

В комментариях к ролику, размещенному в Сети, обитатели Интернета обсудили внешний вид 72-летней Примадонны. По мнению поклонников, Алла Борисовна цветет рядом с молодым мужем и выглядит намного моложе своих лет. Отдельного внимания удостоились меха Пугачевой. Вокалистка была облачена в роскошную белоснежную шубу до пят и пушистую шапку в тон. Наряд знаменитости произвел фурор. Поклонники уверены – облачение Примадонны стоит целое состояние.

Отметим, несколько лет назад журналисты обнародовали размер пенсии Аллы Пугачевой. В 2019 году знаменитость получала 47 тысяч рублей ежемесячно. Эта сумма с учетом надбавки за звание народной артистки СССР. Вероятно, белоснежные меха Примадонны – это подарок ее молодого мужа. Купить роскошную шубу на свою пенсию вокалистка вряд ли смогла бы. Как шутят интернет-обитатели, на недавнем концерте в Кремле Галкин зарабатывал именно на эту шубу.