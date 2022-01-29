Перенесшая инсульт Водонаева покинула Россию

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева улетела из Москвы.



В прошлом году Алена Водонаева оказалась в клинике. Знаменитости диагностировали инсульт. По мнению бывшей участницы телепроекта "Дом-2", причиной этому стал постоянный стресс и нервное напряжение. Позже журналистка подготовила весьма познавательный сюжет о страшной болезни, которая "молодеет".

Сегодня впервые после перенесенного инсульта Водонаева отправилась за границу. Она опубликовала в Сети несколько снимков, сделанных в самолете, а также призналась, что испытывает волнение перед полетом и завидует тем, кто умеет расслабляться на борту. "Хорошая доза снотворного и полетели", – написала телезвезда в "Инстаграм".

В комментариях отметились поклонники, которые разделяют чувства Водонаевой. Многие рассказали, что полет на самолете для них является большим стрессом. Отличилась актриса Эвелина Бледанс, которая сообщила, что получает большое удовольствие от перелета. "Я кайфую!", – написала артистка под публикацией Алены.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алена Водонаева устроила эротическую фотосессию. Журналистка продемонстрировала пышную грудь. Поклонники же восхитились снимками и отдали должное женственной фигуре телезвезды.