Разгласившая стоимость элитных родов Водонаева вцепилась в сына

Алена Водонаева показала фото с ребенком.

Журналистка активно ведет свои соцсети, публикуя туда не только личные снимки, но и фото со своим сыном Богдан. Кадры с мальчиком всегда покоряют сердца поклонников особенно сильно. На этот раз Алена показала серию фотографий с Богданом, на них она буквально вцепляется в наследника. "Одна Сатана", – загадочно подписала снимок Водонаева.

Подписчики бросили комментировать семейные фото. "Красота, высокий интеллект, сильный характер, любовь к себе = порода! Шикарные оба (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивые", "Сокровище ваше", "Вот она, любовь, сильная", "Алена, не наглядеться на Вас красивых", "Такая естественная и красивая, чистое лицо, брови выразительные, глаза умные, очень такую внешность люблю ,и наслаждаюсь визуально", "Красивые породистые", "Алена, как всегда на высоте", "Очень красивый мальчик!", "Хорошие гены у сына, умный парень будет", – написали комментаторы.

Ранее Алена Водонаева рассказывала о своих родах. Бывший муж полностью обеспечивал звезду, ее беременность наблюдали лучшие врачи. Алена призналась, что роды обошлись экс-супругу в стоимость машины премиального класса.