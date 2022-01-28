Бывший муж Бородиной грезит о крепких отношениях после развода

Эес-супруг Ксении Бородиной поделился личным. Курбан Омаров признался, о чем мечтает.

41-летний Курбан Омаров наслаждается отдыхом с молодой пассией Виолеттой в Тайланде. Бизнесмен делится с поклонниками снимками и видео с отпуска в жаркой стране.

На сей раз он опубликовал в "Сторис" короткий ролик с признанием. "Хочу такие же крепкие отношения, как его мопед", – подписан видео бывший муж Ксении Бородиной. На кадрах видно, как на мопеде едут худой водитель и его очень полный попутчик.

Ранее предприниматель показал фотографию пищи и пожаловался на неприятные привычки его женщин. Он снял стол, уставленный тарелками с разнообразными яствами. Видно, как к его еде тянется женская рука, которая уже успела ухватить поджаренную сосиску. "Почему женщины так любят есть из моей тарелки?", – возмутился Курбан Омаров.

Отметим, что отношения телеведущей с экс-супругом оставляют желать лучшего. После развода Ксения Бородина ничего не желает слышать о бывшем возлюбленном. Они не упускают повода, чтобы побольнее уколоть друг друга.

Как писали "Дни.ру", теледива намекала на измены избранника. После этого Курбан Омаров обвинил звезду в том же. Бизнесмен заявил о том, что Ксения Бородина изменяла ему с его другом Трофимом Смищенко.