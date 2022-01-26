Бородина поделилась сенсационной историей: Забрала курицу из морозилки после измены

Ведущая "Дома-2" частенько общается с фолловерами в "Сторис" своего микроблога. На сей раз Ксения Бородина порассуждала о том, что волнует многие пары. Теледива предложила подписчицам поделиться личным опытом.
Одна из россиянок рассказала свою уникальную историю, которой с остальными поделилась звезда. "Я посмотрела телефон и не жалею. Ушла. Даже курицу с морозилки забрала", – поведала женщина. Ксения Бородина с горьким юмором прокомментировала признание поклонницы.
"Бедолаги мужики, встретят женщину своей мечты, а потом не знают, как скрыть ее от жены. Курица – это сильно", – высказалась знаменитость. Отметим, что звезда экрана и сама научена горьким опытом неудачного брака с Курбаном Омаровым.
Как писали "Дни.ру", развод звездной пары получился скандальным. Ведущая до сих пор не желает общаться с бывшим мужем. Ксения Бородина намекала на то, что супруг был ей не верен. В ответ бизнесмен обвинил теледиву в том же.
Напомним, перед Новым годом появились слухи о том, что Ксения Бородина изменяла мужу с его другом Трофимом Смищенко. Он якобы хвалился связью со звездой задолго до развода. Затем данную информацию подтвердил и сам Курбан Омаров. Поклонники ведущей, которая отрицает измену, убеждены, что предприниматель решил оклеветать и опозорить бывшую жену, чтобы на этом заработать.