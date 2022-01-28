"Кто-то обосрался": разведенка Бородина плюнула в бывшего мужа

Отношения Ксении Бородиной и Курбана Омарова оставляют желать лучшего.

После развода знаменитых супругов уже прошло время, но они пока так и не смогли остыть и найти общий язык. И если Ксения Бородина еще старается хоть как-то обходить бывшие отношения, то Курбан Омаров бывает гораздо более разговорчив на эту тему и пытается всячески уколоть экс-возлюбленную.

Эти попытки замечают и фанаты Бородиной. Люди недоумевают: неужели бизнесмен совсем не думает о том, как может отреагировать на склоки между родителями общая дочь экс-супругов. Сама Бородина недавно решилась прокомментировать это поведение.

Как сообщил StarHit, телеведущая отметила: ее подобные поступки совсем не задевают, а лишь вызывают жалость.

"Когда кто-то обосрался, ему страшнее всего, поэтому и защищается," – плюнула Бородина в бывшего.

Брюнетка подчеркнула, что для нее все закончилось, поэтому она не хочет обсуждать экс-избранника и сплетничать о нем. При этом Бородина уверена, что люди даже через экран видят, кто чего стоит, поэтому она часто получает в Директ сообщения со словами поддержки.

Что касается общей дочери с Омаровым, то Бородина уверена: о чувствах детей нужно думать как во время брака, так и после развода. Однако у некоторых людей верх берет эгоизм и собственные амбиции.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ксения Бородина устроила прилюдные разборки с бывшим мужем.