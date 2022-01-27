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Шоу-бизнес
Залипший на "тити" Аллегровой Солнцев готов получить по морде от Джигурды

Залипший на "тити" Аллегровой Солнцев готов получить по морде от Джигурды

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что готов сразиться с "алкоголиком" Джигурдой.
прочитано 81 раз

Шоумен Гоген Солнцев привык удивлять народ своим одиозным поведением и образом жизни. Однако в последнее время он превзошел себя.

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 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

После женитьбы на дочери своей бывшей супруги Екатерины Терешкович стал делать еще более скандальные заявления. К примеру, на днях он восхитился "титюнями" 70-летней Ирины Аллегровой, которая выступала на частном корпоративе в Турции. Шоумен, который известен своей любовью к женщинам постарше, напрямую заявил о желании завоевать ее сердце, если бы не его новоиспеченная жена.

На этом Солнцев не остановился. Недавно он сразился на ринге в поп-ММА с моделью Аленой Пискун под эгидой промоушена Epic Fighting, но результат боя не сообщил.

После этого звезда шоу "Дом-2" Гоген Солнцев выразил готовность "подраться" с актером Никитой Джигурдой, которого обозвал поганым алкоголиком.

Гоген Шоумен добавил, что также оттаскал бы за волосы Анастасию Волочкову, врезал бы Дане Борисовой, но так, чтобы на него потом не завели статью "за то, что очередную проститутку избил". При этом актера Алексея Панина Гоген Солнцев пожалел, назвав его ущемленным.

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Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev)

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 20:00 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

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Гость946434
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