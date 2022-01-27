Залипший на "тити" Аллегровой Солнцев готов получить по морде от Джигурды

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что готов сразиться с "алкоголиком" Джигурдой.

Шоумен Гоген Солнцев привык удивлять народ своим одиозным поведением и образом жизни. Однако в последнее время он превзошел себя.

После женитьбы на дочери своей бывшей супруги Екатерины Терешкович стал делать еще более скандальные заявления. К примеру, на днях он восхитился "титюнями" 70-летней Ирины Аллегровой, которая выступала на частном корпоративе в Турции. Шоумен, который известен своей любовью к женщинам постарше, напрямую заявил о желании завоевать ее сердце, если бы не его новоиспеченная жена.

На этом Солнцев не остановился. Недавно он сразился на ринге в поп-ММА с моделью Аленой Пискун под эгидой промоушена Epic Fighting, но результат боя не сообщил.

После этого звезда шоу "Дом-2" Гоген Солнцев выразил готовность "подраться" с актером Никитой Джигурдой, которого обозвал поганым алкоголиком.

Гоген Шоумен добавил, что также оттаскал бы за волосы Анастасию Волочкову, врезал бы Дане Борисовой, но так, чтобы на него потом не завели статью "за то, что очередную проститутку избил". При этом актера Алексея Панина Гоген Солнцев пожалел, назвав его ущемленным.