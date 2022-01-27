"Титюни у Ируни как у молодой девчонки": Солнцев положил глаз на Аллегрову

70-летняя Ирина Аллегрова недавно выступила на частном корпоративе в Турции, после которого фото обворожительной артистки разлетелись по Сети. Шоумен Гоген Солнцев, который славится своей любовью к женщинам постарше, не смог промолчать.
Бывшая звезда шоу "Дом-2" Гоген Солнцев признался, что за выступлением народной артистки России наблюдал не только он, но и его друзья. Именно они позвонили шоумену и обсудили с ним внешность Аллегровой.
"Титюни у Ируни, как у молодой девчонки! Хотя она ни капли силикона в них никогда не закачивала!" – заявил Гоген Солнцев.
Напомним, недавно Солнцев женился на дочери своей бывшей супруги – Полине Терешкович. Молодая женщина является копией своей престарелой матери, которая повидала многое в компании с Гогеном Солнцевым.
Теперь одиозная парочка новоиспеченных молодоженов всячески открещиваются от Екатерины Терешкович и даже травят ее в Сети.
Сложные отношения Солнцева и Терешкович с самого начала сопровождались скандалами. Бывшая подруга Гогена устроила драку прямо во время его свадьбы, а потом в эфире федерального телеканала вскрылся страшный обман. Как выяснилось, Полина лгала мужу о том, что ждет от него ребенка.