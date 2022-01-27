Семья Спиваковой спешно эмигрировала в Испанию из-за тяжелого положения в России

В 1990 году по приглашению принца Астурийского оркестр уезжает в Испанию, продолжая при этом гастроли по России и всему миру. Вот как о том непростом времени заката СССР вспоминает супруга худрука "Виртуозов" актриса и телеведущая Сати Спивакова: "Осенью 1990-го оркестр перебирается в Испанию для работы по контракту сроком на 4 года. Вынужденное бегство в целях спасти оркестр от распада".
На загнивающем Западе им были рады. "Внешне все красиво: королевская семья Испании предоставляет патронат русским музыкантам, зарплаты достойные, бытовых проблем нет от слова "совсем" – уверяет Сати.
Но морально было очень трудно. "Для меня лично мир сужается до размеров съемной казенной квартиры, двух малолетних дочек и сытого бездуховного быта маленького провинциального испанского городка, – ужасается Сати. – Интернета еще не существовало. Не сойти с ума помог Педро Альмадовар с только что вышедшим фильмом " Острые каблуки". Альмадовар стал моей вечной любовью, почти родственником".
В 1999 году коллектив "Виртуозы Москвы" окончательно возвращается на родину. Но любовь к фильмам Альмодовара у 60-летней Сати Спиваковой с тех пор только росла.