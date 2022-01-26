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Шоу-бизнес
Всплыли детали состояния тяжелобольной Мироновой: Отказали легкие

Всплыли детали состояния тяжелобольной Мироновой: Отказали легкие

Сейчас 48-летняя артистка оказалась в тяжелом положении. Она находится дома на карантине.
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Все дело в том, что злосчастная коронавирусная инфекция добралась и до нее. Болезнь протекает не самым простым образом, поэтому она вынуждена лечиться и отдыхать. При этом сейчас в жизни артистки появился новый проект – "Танцы со звездами", а потому ей вовсе не до болезней и постельного режима. Однако ничего сделать пока она не может. Новостей о том, как они с партнером будут продолжать участие, пока нет.

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Сама же Мария Миронова не отчаивается. Буквально недавно она благодарила всех поклонников за поддержку на шоу и сообщила о том, что очень хочет остаться его частью. К несчастью, из-за болезни в последней программе она так и не смогла выйти в эфир. Публика верит в то, что жюри и зрители оставят пару в проекте.

Теперь артистка опубликовала в личном блоге кадры из легендарной кинокартины с участием ее отца Андрея Миронова. На видео его герой говорит о том, что постоянно читает медицинский справочник и убежден в том, что может обнаружить у себя все перечисленные симптомы.

Мария Миронова посмеялась и указала, что "мы все неизлечимо больны". Она также отметила, что сейчас фрагмент из фильма "Трое в лодке" крайне актуален для всех, кто находится на карантине. Пошутила она и о том, что у нее якобы уже отказали легкие. "Мерила сатурацию – ее вообще нет", – отметила знаменитость. Если бы не смеющийся смайлик, который она поставила, многие бы начали сильно переживать. Однако публика поняла, что это, видимо, преувеличение, и попросила ее больше их так не пугать.

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Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 15:10 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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Гость943601
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Я срал и мазал.
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