Пропадает по восемь часов: Родившая Миронова решила сбежать от мужа

Российская актриса Мария Миронова стала второй раз матерью в 2019 году. Тогда в одном из греческих роддомов 46-летняя актриса родила сына от 27-летнего Андрея Сороки, которого артистка долго прятала.
После этого Миронова ненадолго пропала из информационного пространства. Наконец она решила заняться собой и привести себя в форму и приняла приглашение поучаствовать в проекте "Танцы со звездами".
Правда сначала Миронова колебалась, ведь ей придется бросать на продолжительное время дом, мужа, быт и маленького ребенка. Она сомневалась, участвовать ли в шоу, но танцор Евгений Папунаишвили уговорил ее.
Сейчас 48-летняя Мария Миронова активно готовится к новому сезону проекта "Танцы со звездами".
"Женя Папунаишвили ламбадой и бачатой меня сразу откачал", – призналась Миронова.
Она добавила, что серьезно относится к проекту, поэтому делает все по совести. Для того, чтобы достойно выступить, она пропадает на тренировках по восемь часов.
Напомним, у Марии Мироновой двое сыновей. Старший сын Андрей перенял от нее творческое мышление и сейчас работает в театре. Недавно Миронова показала фанатам своих отпрысков в "Инстаграм".