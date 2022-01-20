Бабкина захотела стать мужиком рядом с сексуальной Аллегровой

Ирине Аллегровой исполнилось 70 лет. Но артистка совершенно не выглядит на свой возраст. Она по-прежнему ведет активный образ жизни и продолжает выступать.
Ее коллега Надежда Бабкина решила оригинально поздравить артистку и выложила в своем "Инстаграм" архивное фото, на котором обе певицы предстали на каком-то мероприятии.
"Глядя на нее, я всегда думаю: "Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго. С днем рождения! Живи долго и радуй нас своим творчеством еще много-много лет!" – написала Бабкина.
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице здоровья и успехов. Кто-то ошибся и прибавил случайно Аллегровой 10 лет.
"С 80 летием любимую актрису!" – написал фолловер. Конечно, его тут же поправили и написали, что Аллегровой всего 70.
"Какая красивая! Неподвластны годы ей! С днем рождения!"; "С днем рождения, Императрица. Радуйте нас, ваших поклонников, своим творчеством", – поздравили Аллегрову поклонники.
Также многие порадовались тому, что наконец увидели настоящие лица певиц, до пластики. Хотя стоит отметить, что Аллегрова не раз говорила, что не прибегала к пластическим манипуляциям.