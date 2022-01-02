"Эффект отсутствия": Как встретили Новый год убитые горем вдова и дочь Меньшова

Юлия Меньшова поделилась фотографиями с семейного праздника.

В июле 2021 году из жизни ушел Владимир Меньшов – муж, отец и глава семьи. Его скоропостижная смерть стала трагедией для всего мира кино, но в особенности – для его жены Веры Алентовой, дочери Юлии Меньшовой и внуков Таисии и Андрея. Даже по прошествии полугода близкие не могут пережить утрату, они буквально убиты горем.

Юлия поделилась в своем блоге фото, на котором запечатлена в кругу семьи. В таком составе они встретили Новый год, но только впервые без Владимира Валентиновича. Артистка написала трогательный текст о том, как переживает смерть отца и каково было встречать без него этот семейный праздник. "Эффект отсутствия" в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным. Так и было", – призналась Меньшова.

Звезда рассказала, что она, как и ее мать Вера Алентова, с головой ушла в работу. После трагедии поклонники стаи часто спрашивать Юлию, как пережить уход близкого. " Если честно — я не знаю", - честно отвечает артистка. Она лишь порекомендовала заботиться о тех, кто рядом и разрешать себе паузы.

В комментариях под фото многие поклонники отметили, что Вера Алентова сильно изменилась после смерти мужа. На ее лице виден "отпечаток горя".