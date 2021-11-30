Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Вторник
30 ноября
Лента новостей
11:38
Республиканцы в США заблокировали проект бюджета с санкциями против России
11:25
"Мне проще заняться сексом с парнем": через койку больного Ромы Желудя проходит по пять партнеров за ночь
11:17
"Если бы вы просто молчали": известный актер врезал Сябитовой в момент беседы тет-а-тет
11:07
"Боюсь": Польских почти не выходит из дома после контакта с покойником Меньшовым
11:06
"Нельзя за это держаться!": похоронившая мужа Зудина о жизни без Табакова
10:44
Убитый горем Ургант посвятил песню покойному Градскому: Ему бы не понравилась!
10:43
"У меня шок": Глюкозу крепко приложили после странных заявлений
10:42
В скандале Киркорова и Дробыша случился неожиданный поворот
10:37
Передвигается на костылях: что произошло с покалеченным чеченским сыном Орбакайте
10:24
"Куда Владимир делся?": Волочкову заподозрили в разрыве с новым любовником
09:35
Билан впервые вышел в свет после пьяного скандала: Плакал и признавался в любви
09:33
"Испугаться что ли?": Дробыш размазал оплеванного Киркорова
09:33
"Росатом" создает российско-аргентинское предприятие для добычи лития в Аргентине
09:26
В гробу видали: пронырливым журналистам запретили снимать мертвого Градского
09:17
"Смертей будет больше": кардиолог Мясников о подготовке к появлению омикрон-штамма COVID-19 в России
08:51
"Это он": Пелагея поведала о замене покойного Градского на шоу "Голос"
08:50
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
06:42
Дурная кровь: Кейт Миддлтон заставили кланяться собственным детям
04:36
К чему снится венчание
02:18
Сексуальную Ирину Шейк сняли в апартаментах Брэдли Купера
00:31
День Григория Чудотворца: что нельзя делать 30 ноября
21:53
"Реально испугалась": Бородина пришла в ужас от поступка Милохина
21:49
В Москве двое вооруженных мужчин ограбили девушек в подъезде дома
21:22
В Москве мужчина бросил дочь в супермаркете из-за кражи жвачки
21:06
Появилась информация о тайной женитьбе Градского за месяц до смерти
20:58
Метеоролог сообщила о вероятности метели в Москве
20:26
В Донбассе заявили о подготовке Украины и Запада к полномасштабной войне
20:07
В Липецке грузовик насмерть сбил женщину на автовокзале
19:44
Потерявший терпение Богомолов съехал от Собчак после слухов о разводе
19:27
"Непроверенная дрянь": директор Моисеева взорвался из-за грязных слухов
19:20
"Дважды предлагали": почему Саакашвили отказался от должности премьер-министра Украины
19:13
В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
19:00
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
18:42
Изможденный Малахов встревожил россиян: Уже не тот Андрей
18:20
Несостоявшаяся невестка Зудиной раскрыла неожиданную тайну имени дочери Табакова
18:09
Развратник Панин снял дочь в неудобный момент: Такая же будет
18:03
Эксперт Погребинский назвал действия Зеленского страхом перед надвигающимся госпереворотом
17:57
Родные осмелились нарушить последнюю волю Градского
17:36
Любвеобильного Головина из "Кадетства" не узнали во время поедания свиного пениса
17:29
Когда Макеева получит первые алименты на сына своего нового мужа
17:23
В Подмосковье авария с автобусом унесла жизни двух человек
17:17
"Удар ниже пояса": цветущая Подольская испортила настроение стареющей Орбакайте
16:33
"Едва не отправилась на тот свет": Троянова из сериала "Ольга" вышла на связь после исчезновения
16:30
Объявлено об исчезновении Александра Серова после перенесенного ковида
16:30
Какая дикость: Миддлтон поразила Елизавету II неуместным поведением
16:29
"На грани": Почерневшую от горя вдову Градского уничтожает смерть
16:26
Новая внешность и армия верных фанатов: что стало с певицей Линдой после ссоры с Фадеевым
16:23
Восемнадцать комнат, полгектара земли и квартира для прислуги: как живет новая семья Егора Кончаловского
16:22
Ужасающим поступкам Малахова нашли оправдание
16:21
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочница Шукшина отказалась от празднования Дня победы: Добровольно впустили клешни фашистской гниды
Минеты и омлеты не прошли даром: молодую вдову подняли на смех после смерти Градского
Квартир на сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Градского
"Я этим горжусь": Бузова рассказала о лишении девственности
"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским
Скончался супруг Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Боюсь": Польских почти не выходит из дома после контакта с покойником Меньшовым

"Боюсь": Польских почти не выходит из дома после контакта с покойником Меньшовым

82-летняя Галина Польских опасается за свое здоровье, но при этом не делает прививку от коронавируса.
прочитано 234 раза

Артистка переживает за свою жизнь, ведь в последние пару лет многие ее коллеги скончались из-за пандемии. Звезда театра и кино решила отсидеться дома, выходя очень редко. Однако вакцинироваться Галина Польских пока не собирается.

ПО ТЕМЕ

Страшное детство, случайный брак и трагедия близкого человека: тяжелая жизнь красавицы Польских

Польских рассказала о самом важном мужчине в жизни: Все время с ним

Актриса объяснила это тем, что у нее сильная аллергия. Дело в том, что как-то раз ее укусила оса, – женщину едва успели спасти. По словам знаменитости, она часто задумывается о том, чтобы все-таки сделать прививку от коронавируса, но пока не решается. "Боюсь побочных реакций", – призналась Галина Польских.

А весь звезде действительно угрожала опасность. Прошедшим летом она играла в сериале с Владимиром Меньшовым, который вскоре неожиданно скончался.

Отметим, что несмотря на свой преклонный возраст артистка не собирается уходить из профессии. Она продолжает сниматься в кино. Пожалуй, только ради этого и других необходимых дел она и выходит из дома. По словам Галины Польских, у нее плотный рабочий график.

Напомним, знаменитость отметила свой день рождения 27 ноября. Она призналась, что не любит этот день, поскольку ее всегда тревожат воспоминания о трудном сиротском детстве, где не было места веселью на именины. Как писали "Дни.ру", Галина Польских рано потеряла родителей и жила в детском доме, пока ее не нашла родная бабушка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Nadezhda Markalova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 11:07 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

Василий
Пожаловаться Ответить
Великая Актриса , очень красивая и безумно талантливая ЖЕНЩИНА!!!!!!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В гробу видали: пронырливым журналистам запретили снимать мертвого Градского

Подробности похорон
Шоу-бизнес

Передвигается на костылях: что произошло с покалеченным чеченским сыном Орбакайте

Дени Байсаров показал, как сейчас передвигается
Шоу-бизнес

Билан впервые вышел в свет после пьяного скандала: Плакал и признавался в любви

Певец не сдержал эмоций
Шоу-бизнес

Убитый горем Ургант посвятил песню покойному Градскому: Ему бы не понравилась!

Певец любил композицию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Здоровье

"Смертей будет больше": кардиолог Мясников о подготовке к появлению омикрон-штамма COVID-19 в России
За сутки в Росси выявили 33 860 новых случаев коронавируса
Онищенко сделал заявление о детских QR-кодах
В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+