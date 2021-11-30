"Боюсь": Польских почти не выходит из дома после контакта с покойником Меньшовым

Артистка переживает за свою жизнь, ведь в последние пару лет многие ее коллеги скончались из-за пандемии. Звезда театра и кино решила отсидеться дома, выходя очень редко. Однако вакцинироваться Галина Польских пока не собирается.
Актриса объяснила это тем, что у нее сильная аллергия. Дело в том, что как-то раз ее укусила оса, – женщину едва успели спасти. По словам знаменитости, она часто задумывается о том, чтобы все-таки сделать прививку от коронавируса, но пока не решается. "Боюсь побочных реакций", – призналась Галина Польских.
А весь звезде действительно угрожала опасность. Прошедшим летом она играла в сериале с Владимиром Меньшовым, который вскоре неожиданно скончался.
Отметим, что несмотря на свой преклонный возраст артистка не собирается уходить из профессии. Она продолжает сниматься в кино. Пожалуй, только ради этого и других необходимых дел она и выходит из дома. По словам Галины Польских, у нее плотный рабочий график.
Напомним, знаменитость отметила свой день рождения 27 ноября. Она призналась, что не любит этот день, поскольку ее всегда тревожат воспоминания о трудном сиротском детстве, где не было места веселью на именины. Как писали "Дни.ру", Галина Польских рано потеряла родителей и жила в детском доме, пока ее не нашла родная бабушка.