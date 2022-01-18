Оскандалившейся Боне срочно понадобилась помощь

Четкого амплуа у звезды "Дома-2" нет. Ранее она активно продвигала собственные курсы по тому, как создать лицо мечты без пластических операций. Затем она решила учить публику тому, как стоит ставить перед собой цели и мечтать. Также она производит помады, рассказывает о спорте и питании, практикует различные духовные методики и общается с поклонниками на личные темы через свой блог.
Виктория Боня готова выступить в качестве эксперта во многих областях. Помимо того, что ее постоянно обвиняют в инфоцыганстве, периодически она решает вникнуть в глобальные проблемы человечества. Так, самой яркой за последнее время стала ее теория об опасности, которая исходит от вышек связи 5G.
Количество подписчиков при этом у ведущей только увеличивается, а сама она уже давно приобрела не только российскую, но и всемирную известность. В Европе Виктория нередко снимается для модных брендов и появляется на красных дорожках. Однако каждому иногда нужна помощь.
Виктория Боня обратилась к поклонникам. Она сообщила, что находится в активном поиске помощника. Он должен иметь личный автомобиль, жить на юге Франции, быть молодым и креативным, а также свободно говорить на английском языке. По словам Виктории, такая вакансия может стать поворотным моментом в жизни человека.