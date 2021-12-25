Костенко отреагировала на слухи об изменах Тарасова

Анастасия Костенко ответила подписчикам по поводу измен Дмитрия Тарасова.

Дмитрий Тарасов похоже наконец-то нашел свою тихую гавань. Футболист счастлив в браке с Анастасией Костенко. Недавно у пару родился сын Алексей (это уже третий ребенок в семье). Однако злые языки никак не могут успокоиться и навязывают возлюбленным различные сплетни и интриги.

Недавно общественность узнала, что бывшая участница "Дома-2" Марго Овсянникова беременна. Все бы ничего, только вот ребенка сразу приписали Тарасову. Дело в том, что спортсмен недавно снялся в клипе девушки, а также появился с ней на светском мероприятии. Естественно, хейтеры не могли упустить шанс задеть Костенко. Так, один из фолловеров написал: "Детище у Марго дело Тарасова", – намекая, что модель об этом знает и именно поэтому отписалась от мужа в "Инстаграм",

Однако Анастасия не стала вступать в конфликт и перевела все в шутку, назвав подписчиков фантазерами. По ее словам, у Тарасова жена – красотка даже во время родов, а потому футболисту нет смысла идти налево. Также она заявила, что всем прекрасно видно, как счастлив спортсмен. Однако это многих бесит, поэтому они и придумывают различные поводы для скандала.

Напомним, что ранее Дмитрий Тарасов встретился на светском вечере с бывшей супругой Ольгой Бузовой. До сих пор обиженная экс-ведущая телестройки не смогла промолчать и прилюдно унизила футболиста. Но Дмитрия это не задело, он в ответ пожелал Ольге наконец-то найти нормального мужика.