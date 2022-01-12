Садальский раскрыл детали состояния раздутого Малахова: Страдает, не спит

Публика уже долгое время переживает за журналиста. Все дело в том, что он сильно изменился.

В какой-то момент Андрей Малахов вдруг пропал из социальных сетей. Затем он вернулся, но его внешний вид вызвал ряд вопросов у публики. Все дело в том, что ведущий всегда следил за собой крайне тщательно: ходил в спортзал, укладывал волосы и выглядел прекрасно. Теперь же его волосы показались поклонникам не совсем ухоженными, а тело будто бы раздулось.

Сперва подписчики шутили на тему того, что журналист якобы ел слишком много сладкого, но затем им стало не до смеха. Многие подчеркивали, что журналист якобы начал носить парик. Тогда появились первые слухи о том, что он якобы может бороться с некоторыми проблемами.

Сам Андрей Малахов до сих пор никак не комментирует ситуацию и делает вид, будто ничего не изменилось. Недавно он отправился в Германию вместе с семьей, чтобы отдохнуть и насладиться различными процедурами. Станислав Садальский прервал молчание.

Артист заявил, что журналист слишком много работает, а это не доводит до добра даже в самом юном возрасте. По его словам, Андрей просто серьезно "загнал" себя. "Страдает, не спит", – заявил Садальский. Он указал, что 50-летнему Малахову якобы даже пришлось прибегнуть к снотворным таблеткам, чтобы слегка помочь себе. Сам ведущий "Прямого эфира" пока никак не отреагировал на слова знаменитости.

