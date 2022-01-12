Раздувшийся Малахов покинул Россию

Недавно Андрею Малахову исполнилось пятьдесят лет, отпраздновать день рождения он решил не в России, а за рубежом. Примечательно, что отправился он в Баден-Баден – курорт, который славится своими целебными водами. Накануне шоумен выложил несколько фотографий в "Инстаграм", отметив местоположение.
Отель телеведущий тоже выбрал непростой. В нем расположен медицинский центр, благодаря чему отдыхающие могут провести время с пользой для здоровья: пройти обследования, получить рекомендации по лечению. Кроме того, отель предлагает для посетителей услуги большого спа-комплекса.
Столь необычный выбор места отдыха стал поводом для журналистов вновь начать обсуждать страшную болезнь шоумена. Поползли слухи, что Малахов скрывает правду от общественности и уехал в Германию, чтобы подлечиться.
Напомним, что разговоры о плачевном состоянии Андрея начались после того, как он начал появляться на публике в весьма необычном виде. Поклонники заметили, что телеведущий носит парик, похудел, опух и вообще выглядит изнуренным. Некоторые даже поговаривают, что виной тому гормоны, которые назначили звезде. Кстати, сам Малахов ни слова не говорит о сложившейся ситуации, он упорно отказывается от интервью.