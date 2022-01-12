Раскрасневшийся Гордон предстал с фигуристой красоткой: Будьте вместе

Не так давно Александр Гордон обновил свой статус и вновь вернулся к холостяцкой жизни. Телеведущий разошелся со своей женой, которая родила от него двух детей. К слову, пара рассталась спокойно, не выворачивая наружу грязное белье семьи.
Шоумен не стал распространяться о причинах разрыва. Однако в прессе поговаривали, что причина кроется в пристрастии Александра к горячительным напиткам. О своей проблеме он рассказывал в интервью Юрию Дудю. Кстати, откровенность ведущего чуть не стоила ему работы на "Первом". Ради карьеры Гордон даже проходил курс лечения.
Развод не так сильно повлиял на отношения экс-супругов. Как оказалось, мужчина до сих пор хорошо общается с Нозанин Абдулвасиевой. Так, сейчас он отправился с бывшей женой на отдых на Мальдивы.
Мужчина выложил совместную фотографию с райских островов. На снимке он позирует с Нозанин, рядом стоят их сыновья. Стоит отметить, что экс-возлюбленная телеведущего выглядит превосходно. Она надела короткие шорты и кроп-топ, продемонстрировав отличную вигуру. Видно, что погода на курорте солнечная, поскольку пара даже умудрилась обгореть. Так, кожа Александра заметно покраснела.
Поклонники телеведущего с радостью восприняли новый пост. Многие даже подумали, что Гордон решил воссоединиться с женой. "Семья", "Жена бывшей не бывает, особенно если есть детки", "Будьте вместе", – написали подписчики.