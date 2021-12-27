Всплыли данные о возможном президентстве тяжелобольной Верки Сердючки: Большие деньги

Деятельность Владимира Зеленского активно обсуждают многие. Сколько людей, столько и мнений, но на днях появилась новая версия происходящего.

Жена популярного журналиста Дмитрия Гордона сообщила, что президентом якобы мог стать другой известный человек. По словам Алеси Бацман, Андрея Данилко активно уговаривали, чтобы он занял почетный пост. Известно, что исполнителя, более известного как Верка Сердючка, уважают и любят не только на родине, но и во всем мире. С каждым годом количество поклонников лишь увеличивается.

Журналистка сообщила, что некоторое время назад Андрея якобы умоляли стать президентом самые разные политические элиты. Он отметила, что к артисту приходили от многих партий, предлагали помощь и обещали большие деньги. Алеся Бацман уверена, что, если бы Данилко согласился, все якобы было бы совсем иначе. Был и еще один возможный кандидат – солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Однако Андрей Данилко стоял на своем. Тогда он подчеркнул, что хотел бы "сохранить себя", а пост может изменить все. Супруга Дмитрия Гордона уважает знаменитость и за это решение. Она отметила, что "сохранить себя" – якобы то, что и не удалось Владимиру Зеленскому. Журналистка сообщила, что до президентства артист был веселым и счастливым, а позднее изменился до неузнаваемости.

Напомним, сейчас Андрей Данилко практически не выходит в свет. Известно, что он сражается с тяжелой болезнью, но в детали поклонников не посвящают. При этом о музыке артист не забывает, а мировая публика мечтает почаще видеть и слышать любимую Верку Сердючку.

