"Из твоих рук – все": Малахов показал нежность с супругой

Жену Андрея Малахова редко видят на публике. Сам телеведущий крайне редко радует поклонников кадрами и с возлюбленной. Однако накануне Андрей решил сделать исключение и выложил в свой "Инстаграм" снимок с Натальей.
Редкий кадр он выложил в сторис своего микроблога в ответ на вопрос фолловера о предстоящем ужине. Шоумен отметил на снимке супругу и нежно подписал: "Из твоих рук – все". На фотографии телеведущий позирует со своей любимой женщиной, сидя за накрытым новогодним столом. Так, Наталья Шкулева приготовила избраннику разнообразные салаты в духе традиционной русской кухни, отварной картофель с укропом, мясо.
Супруги кажутся счастливыми. Андрей водрузил на голову шляпу в виде мухомора, которая добавляет атмосферности фотографии. Становится ясно, что Малахов и Шкулева весело проводят время вместе.
Напомним, что телеведущий редко публикует семейные кадры в свой "Инстаграм". Не все знают, что у шоумена есть сын, который появился на свет в 2017 году. Однако мальчика Малахов специально не показывает. Он считает, что ребенок сам должен для себя решить, хочет ли он вести публичную жизнь или нет.