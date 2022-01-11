"Суешь людям в рот": раздутого Малахова крепко приложили

Недавнее интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской стало одной из наиболее популярных и обсуждаемых тем. Многие начали обвинять гугу марафонов желаний в мошенничестве. Не обошла эта тема стороной и популярного ведущего Андрея Малахова. Так, один из его подписчиков поинтересовался, смотрел ли он интервью. Реакция Андрея оказалась неоднозначной. Шоумен заявил, что ему не хочется тратить почти два часа ни лицезрение продавщицы свадебных платьев из Ярославля.
Однако далеко не все оценили столь неосторожный выпад Малахова. На него практически сразу набросилась Лена Миро – популярный блогер, который ведет страницу в "Живом журнале". Она заявила, что телеведущий зря считает себя интеллектуальной элитой, поскольку сам он производит некачественный контент. Так, Малахов уже долгое время ведет передачу, которая играет на низших чувствах народа. "Суешь людям ватные палочки в рот", – написала Лена. Также она припомнила темы, которые обсуждались на "Пусть говорят". Например, скандал с участием Панина и Джигурды или шутка Баскова про тигренка, который обкакался.
Напомним, что Малахов в последнее время часто обсуждается в прессе. Дело в том, что его внешний вид пугает поклонников. Так, фанаты замечают, что у ведущего бывает опухший вид, также ему приходится носить парик. Из-за всего этого многие беспокоятся за здоровье Андрея.