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Шоу-бизнес
"Совсем обнаглели!": Малахова облили грязью за сбор денег для погоревшей Хлебниковой

"Совсем обнаглели!": Малахова облили грязью за сбор денег для погоревшей Хлебниковой

Российский ведущий и шоумен Андрей Малахов решил помочь Марине Хлебниковой финансово. Однако россияне не оценили такой шаг.
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Андрей Малахов известен широтой своей души и добрыми поступками. Однако инициатива, как известно, наказуема. Недавно ведущий решил сделать доброе дело и опубликовал в соцсетях призыв собирать деньги на ремонт сгоревшей квартиры певицы Марины Хлебниковой.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Такая идея родилась у Малахова после съемок очередного выпуска передачи о Хлебниковой и ее семье. Однако поклонники Андрея Малахова возмутились такой наглости. Они не понимают, почему звезды просят денег у среднего класса себе на ремонт.

"Мы пенсионеры, нам никто не скидывается, ну как-то маленько не очень красиво просить у вас у всех больше средств, чем у нас пенсия 10", "На ТВ много программ, кто делает звёздам ремонт. Уж не проблема обратиться туда!", "Шоу бизнес обнищал? Просите у рабочего класса, совсем обнаглели", – написали россияне.

Напомним, страшный пожар в квартире российской певицы Марины Хлебниковой произошел 18 ноября 2021 года. Звезда получила ожоги и была госпитализирована в бессознательном состоянии. Из полыхающего здания ее выносили на руках спасатели. Певица чудом выжила.

По признанию самой Марины Хлебниковой, квартира загорелась из-за непотушенной сигареты.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 04:31 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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