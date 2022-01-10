"На гормонах": Распухший до ужаса Малахов просит денег у россиян

Шоумен обратился с трогательным заявлением. Андрей Малахов рассчитывает на отзывчивость людей.

Знаменитый ведущий Андрей Малахов спешит на помощь к другим, когда у самого не все гладко. Уже много месяцев народ неустанно бдит, как бы с мужчиной чего не случилось. Все дело в том, что шоумен начал носить парик, а его тело выглядит до ужаса распухшим, хотя раньше мужчина был стройным и подтянутым.

Телеведущий остался неравнодушен к чужим бедам, хотя фанаты призывают его больше думать о собственном здоровье. Недавно Андрей Малахов снялся на видео, призывая народ дать денег. Он решил собрать с россиян пожертвования, чтобы помочь Марине Хлебниковой сделать ремонт в квартире после пожара.

Некоторые личности отметили, что шоумен зря просит средства у рядовых граждан, когда есть богатые артисты с огромными гонорарами. В комментариях к ролику принялись обсуждать и внешность мужчины. Андрей Малахов в очередной раз получил замечание за странный облик.

"Андрей, а вы чего такой пышка стали?", "На гормонах", — отреагировали пользователи Сети.



Впрочем, Андрей Малахов явно неспроста решил агитировать россиян на сбор денег. Марине Хлебниковой очень нужна помощь, ведь в считанные минуты она лишилась и красивой кожи, и домашнего уюта. Теперь звезде предстоит долгая реабилитация, чтобы восстать из пепла как Феникс.