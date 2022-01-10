"Я видела ее лицо": дочь раскрыла правду о внешности обгоревшей Хлебниковой

56-летняя Марина Хлебникова вышла на связь из клиники. Звезда поведала, что когда собирается выписаться и вернуться домой.

Певица бодрым голосом поздравила всех с праздниками. Она заявила, что не хочет никаких фейков, поэтому сама решила рассказать о своем здоровье. Марина Хлебникова призналась, что очень хочет как можно скорее поправиться после жуткого пожара в ее квартире.

Артистка заверила, что у нее все в порядке, ведь у нее прекрасные друзья, дочь и родители, которые ее поддерживают. Она с оптимизмом отметила, что "все будет хорошо". Марина Хлебникова добавила, что сделает все, чтобы выйти из больницы к 23 февраля – это годовщина свадьбы ее отца и матери.

К сожалению, на видеосвязи исполнительница не появилась. Судя по всему, она пока не хочет показывать, как выглядит, ведь ранее в СМИ появилась информация о том, что у знаменитости сильно пострадало от пожара лицо.

В свою очередь наследница звезды Доминика сообщила, что ежедневно общается с матерью по видео. Она-то и рассказала в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России 1", как сейчас выглядит певица. По словам дочери, Марина Хлебникова сейчас чувствует себя намного лучше.

Она выразила надежду на то, что через месяц все уже будет хорошо. Доминика подчеркнула, что е артистки вовсе не 80% ожогов, и даже не 30%. По ее словам, их мало. Марине Хлебниковой сделали операции, но у наследницы звезды нет возможности поговорить с врачом. "Я видела ее лицо, на нем нет ожогов", – успокоила публику Доминика.

Как писали "Дни.ру", жуткий пожар в квартире Марины Хлебниковой случился 18 ноября. Исполнительница получила ожоги и была госпитализирована. Позже сама вокалистка призналась, что трагедия произошла из-за непотушенной сигареты. Ранее певец Шура высказался о возможных причинах и последствиях пожара в квартире звезды.