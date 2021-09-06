Поплавская вызвала ажиотаж редким снимком с падчерицей

У Яны Поплавской сложились очень теплые отношения с дочерью молодого супруга – Лизой.

Почти 25 лет актриса состояла в браке с актером Сергеем Гинзбургом и родила от него двоих сыновей. Десять лет назад супруги неожиданно для поклонников развелись, а спустя еще несколько лет Яна Поплавская связала свою судьбу с молодым радиоведущим Евгением Яковлевым, у которого тоже есть дочь от предыдущих отношений.

Яна Поплавская сумела подружиться с наследницей своего возлюбленного и приняла ее как родную дочь. Вчера девочке исполнилось десять лет. В честь этого события актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с падчерицей и рассказала подписчикам о своей "маленькой подружке", которая выросла умной, красивой и нежной. Артистка призналась, что в детстве она была совсем такой же, как Лиза – настоящей папиной дочкой.

Редкие снимки падчерицы вызвали большой ажиотаж у поклонников Поплавской. Фанаты знаменитости пришли в восторг от нежного отношения актрисы к дочери мужа. Пользователи отметили, что девочка удивительным образом похожа на свою знаменитую мачеху и является точной копией отца.

Фолловеры написали:

"Нереальное сходство!! Даже ямочки на подбородке одинаковые!!!! Как такое может быть???" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Яночка как хорошо что вы стали для нее доброй матушкой а не злой мачехой.. Какая вы молодец!!! У девочки теперь две мамы и папа.. Это ли не счастье!!!"

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Яна Поплавская готовится бежать из дома из-за травли.